NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in 1st Source-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.07.2023 wurde die 1st Source-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die 1st Source-Aktie an diesem Tag 45,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 1st Source-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,983 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 83,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 828,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,85 Prozent vermehrt.

Alle 1st Source-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at