1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Profitabler 1st Source-Einstieg?
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24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.07.2023 wurde die 1st Source-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die 1st Source-Aktie an diesem Tag 45,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 1st Source-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,983 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 83,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 828,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,85 Prozent vermehrt.
Alle 1st Source-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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