1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|1st Source-Investmentbeispiel
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1st Source-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit 1st Source-Anteilen statt. Der Schlusskurs der 1st Source-Anteile betrug an diesem Tag 59,12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 169,147 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 009,13 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 18.06.2026 auf 76,91 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 30,09 Prozent.
1st Source wurde am Markt mit 1,84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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