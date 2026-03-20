1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Frühe Investition
|
20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1st Source von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die 1st Source-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 32,31 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,950 1st Source-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des 1st Source-Papiers auf 66,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 068,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 106,84 Prozent gestiegen.
1st Source wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,62 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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