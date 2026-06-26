1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Performance im Blick
|
26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1st Source von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das 1st Source-Papier bei 42,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,370 1st Source-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,44 USD, da sich der Wert einer 1st Source-Aktie am 25.06.2026 auf 81,19 USD belief. Damit wäre die Investition um 92,44 Prozent gestiegen.
1st Source wurde am Markt mit 1,94 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1st Source Corp.
Analysen zu 1st Source Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|1st Source Corp.
|81,96
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.