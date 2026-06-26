NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1st Source von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in 1st Source eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das 1st Source-Papier bei 42,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,370 1st Source-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,44 USD, da sich der Wert einer 1st Source-Aktie am 25.06.2026 auf 81,19 USD belief. Damit wäre die Investition um 92,44 Prozent gestiegen.

1st Source wurde am Markt mit 1,94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at