NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1st Source von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen 1st Source-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das 1st Source-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die 1st Source-Aktie letztlich bei 43,35 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 230,681 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen 1st Source-Papiere wären am 12.02.2026 16 136,10 USD wert, da der Schlussstand 69,95 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,36 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für 1st Source eine Börsenbewertung in Höhe von 1,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at