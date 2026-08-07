NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1st Source von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 07.08.2016 wurde die 1st Source-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die 1st Source-Aktie bei 34,40 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,907 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (89,34 USD), wäre das Investment nun 259,71 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 159,71 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete 1st Source eine Marktkapitalisierung von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at