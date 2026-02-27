1st Source Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1st Source-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das 1st Source-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 1st Source-Papier bei 64,29 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,555 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 69,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 078,86 USD wert. Mit einer Performance von +7,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte 1st Source einen Börsenwert von 1,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
