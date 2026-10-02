1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|1st Source-Performance im Blick
|
02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 1st Source-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 1st Source-Anteile 35,70 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das 1st Source-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 280,151 1st Source-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 076,20 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Papiers am 01.10.2026 auf 85,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,76 Prozent gesteigert.
1st Source war somit zuletzt am Markt 2,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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