Vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das 1st Source-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das 1st Source-Papier bei 39,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,310 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 2 195,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +119,56 Prozent.

1st Source wurde am Markt mit 2,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at