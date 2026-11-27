1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Lukrative 1st Source-Investition?
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27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor 10 Jahren verdient
Das 1st Source-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das 1st Source-Papier bei 39,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,310 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 2 195,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +119,56 Prozent.
1st Source wurde am Markt mit 2,08 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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