NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 1st Source-Papier bei 43,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,311 1st Source-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 70,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,31 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,31 Prozent erhöht.

Am Markt war 1st Source jüngst 1,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at