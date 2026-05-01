NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das 1st Source-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 41,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,272 1st Source-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 784,71 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Anteils am 30.04.2026 auf 73,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,47 Prozent gesteigert.

Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 1,75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at