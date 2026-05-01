1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Frühes Investment
|
01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das 1st Source-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 41,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,272 1st Source-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 784,71 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Anteils am 30.04.2026 auf 73,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,47 Prozent gesteigert.
Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 1,75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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