1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|Frühes Investment
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das 1st Source-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 58,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,702 1st Source-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,79 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Anteils am 23.04.2026 auf 73,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,79 Prozent gesteigert.
Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 1,79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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