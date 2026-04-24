NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das 1st Source-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 58,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,702 1st Source-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,79 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Anteils am 23.04.2026 auf 73,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,79 Prozent gesteigert.

Der 1st Source-Wert an der Börse wurde auf 1,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at