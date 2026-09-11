1st Source Aktie
WKN: 919913 / ISIN: US3369011032
|1st Source-Performance im Blick
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1st Source von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der 1st Source-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 155,448 1st Source-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der 1st Source-Aktie auf 86,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 475,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,76 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von 1st Source bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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