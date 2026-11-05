3D Systems Aktie

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WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Profitabler 3D Systems-Einstieg? 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3D Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in 3D Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden 3D Systems-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des 3D Systems-Papiers betrug an diesem Tag 2,60 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 846,154 3D Systems-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen 3D Systems-Anteile wären am 04.11.2026 10 153,85 USD wert, da der Schlussstand 2,64 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,54 Prozent vermehrt.

3D Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 452,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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