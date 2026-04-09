NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3D Systems von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.04.2021 wurde die 3D Systems-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3D Systems-Aktie betrug an diesem Tag 23,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das 3D Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 418,410 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen 3D Systems-Anteile wären am 08.04.2026 803,35 USD wert, da der Schlussstand 1,92 USD betrug. Damit wäre die Investition 91,97 Prozent weniger wert.

3D Systems war somit zuletzt am Markt 266,32 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at