NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen 3D Systems-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das 3D Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das 3D Systems-Papier 3,87 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das 3D Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 583,979 3D Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 571,06 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 14.10.2026 auf 2,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,29 Prozent.

Der Marktwert von 3D Systems betrug jüngst 530,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at