3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Profitable 3D Systems-Anlage? 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in 3D Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden 3D Systems-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 211,180 3D Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 2,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 204,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,05 Prozent erhöht.

3D Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 391,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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