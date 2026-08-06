3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Rentable 3D Systems-Anlage?
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06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
3D Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der 3D Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,77 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investierten, hätten nun 67,705 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 3,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 241,71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,83 Prozent abgenommen.
3D Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 581,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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