3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Frühe Anlage
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden 3D Systems-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 3D Systems-Anteile bei 28,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3D Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 353,982 3D Systems-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (2,44 USD), wäre die Investition nun 863,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91,36 Prozent verringert.
3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 303,14 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
