NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in 3D Systems bedeutet

Vor Jahren in 3D Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden 3D Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 51,98 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die 3D Systems-Aktie investierten, hätten nun 192,382 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.09.2023 gerechnet (5,73 USD), wäre das Investment nun 1 102,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -88,98 Prozent.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich jüngst auf 791,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at