NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die 3D Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades 3D Systems-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 197,628 3D Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 620,55 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 16.09.2026 auf 3,14 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37,94 Prozent.

Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 521,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at