3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Profitables 3D Systems-Investment?
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades 3D Systems-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 197,628 3D Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 620,55 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 16.09.2026 auf 3,14 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37,94 Prozent.
Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 521,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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