3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Lukrative 3D Systems-Anlage? 02.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren 3D Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 3D Systems-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die 3D Systems-Anteile bei 36,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die 3D Systems-Aktie investierten, hätten nun 276,932 Anteile im Besitz. Die gehaltenen 3D Systems-Aktien wären am 01.07.2026 819,72 USD wert, da der Schlussstand 2,96 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 91,80 Prozent verringert.

3D Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 495,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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