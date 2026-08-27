NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen 3D Systems-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden 3D Systems-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 3D Systems-Papier bei 29,99 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,344 3D Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 3D Systems-Papiers auf 3,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,04 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 89,00 Prozent verringert.

3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 534,99 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at