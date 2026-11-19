Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,30 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 41,152 3D Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 56,79 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 18.11.2026 auf 1,38 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 94,32 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich jüngst auf 229,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at