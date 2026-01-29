NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren 3D Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die 3D Systems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das 3D Systems-Papier bei 3,75 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 266,667 3D Systems-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 621,33 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 28.01.2026 auf 2,33 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 621,33 USD entspricht einer negativen Performance von 37,87 Prozent.

3D Systems war somit zuletzt am Markt 308,76 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at