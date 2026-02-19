NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3D Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in 3D Systems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades 3D Systems-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,47 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hat, hat nun 105,597 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der 3D Systems-Aktie auf 2,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78,35 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von 3D Systems bezifferte sich zuletzt auf 262,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at