3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Frühes Investment 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3D Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen 3D Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,15 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,831 3D Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,16 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von 3D Systems belief sich zuletzt auf 288,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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