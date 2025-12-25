3D Systems Aktie

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

Rentables 3D Systems-Investment? 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 3D Systems von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in 3D Systems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der 3D Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,50 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,524 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 16,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,05 Prozent verringert.

3D Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 233,31 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

