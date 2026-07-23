NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 3D Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das 3D Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die 3D Systems-Anteile bei 8,99 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 112,347 3D Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 958,84 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Anteils am 22.07.2026 auf 2,66 USD belief. Damit wäre die Investition 70,41 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für 3D Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 451,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at