3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|3D Systems-Performance im Blick
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 3D Systems-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 14,88 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3D Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 672,043 3D Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 940,86 USD, da sich der Wert einer 3D Systems-Aktie am 25.11.2026 auf 1,40 USD belief. Damit wäre die Investition 90,59 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von 3D Systems belief sich zuletzt auf 229,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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