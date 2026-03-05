NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in 3D Systems-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,787 3D Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (2,09 USD), wäre das Investment nun 18,37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -81,63 Prozent.

Am Markt war 3D Systems jüngst 261,59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at