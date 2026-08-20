NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen 3D Systems-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden 3D Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das 3D Systems-Papier letztlich bei 6,47 USD. Bei einem 3D Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,456 3D Systems-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 52,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,41 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 47,30 Prozent gleich.

Der Marktwert von 3D Systems betrug jüngst 570,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at