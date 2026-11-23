AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Lohnender AAON-Einstieg?
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AAON-Aktie bei 63,54 USD. Bei einem AAON-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,738 AAON-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 75,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 183,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,37 Prozent zugenommen.
AAON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAON Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.11.26
|Pluszeichen in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwache Performance in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
Analysen zu AAON Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AAON Inc.
|80,40
|6,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.