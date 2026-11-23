Wer vor Jahren in AAON-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AAON-Aktie bei 63,54 USD. Bei einem AAON-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,738 AAON-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 75,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 183,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,37 Prozent zugenommen.

AAON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at