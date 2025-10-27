AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden AAON-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die AAON-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,376 AAON-Aktien. Die gehaltenen AAON-Papiere wären am 24.10.2025 252,43 USD wert, da der Schlussstand 106,24 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 152,43 Prozent vermehrt.
AAON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
