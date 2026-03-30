NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AAON-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AAON-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das AAON-Papier bei 18,53 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die AAON-Aktie investiert hat, hat nun 5,396 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 81,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 439,64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 339,64 Prozent vermehrt.

AAON wurde am Markt mit 6,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at