NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der AAON-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die AAON-Anteile bei 57,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 173,913 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 89,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 495,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,96 Prozent gesteigert.

Am Markt war AAON jüngst 7,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at