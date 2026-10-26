AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Lohnende AAON-Anlage?
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26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 3 Jahren eingefahren
Am 26.10.2023 wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AAON-Aktie an diesem Tag 53,82 USD wert. Bei einem AAON-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,858 AAON-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 127,93 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 23.10.2026 auf 68,85 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,93 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 5,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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