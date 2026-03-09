AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|AAON-Performance
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der AAON-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 82,07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,218 AAON-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 88,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,63 Prozent.
Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 7,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AAON Inc.
