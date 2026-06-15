NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AAON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AAON-Investment verdienen können.

Die AAON-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AAON-Aktie an diesem Tag bei 42,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 234,742 AAON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 29 856,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 127,19 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198,57 Prozent angezogen.

Der Marktwert von AAON betrug jüngst 10,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at