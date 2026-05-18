NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AAON von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in AAON-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die AAON-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,36 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,543 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 135,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 054,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 205,43 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 11,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at