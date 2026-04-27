NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen AAON-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AAON-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der AAON-Anteile betrug an diesem Tag 18,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AAON-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,127 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AAON-Papiers auf 99,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 490,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 449,01 Prozent angezogen.

AAON war somit zuletzt am Markt 8,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at