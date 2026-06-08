AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Lukrative AAON-Anlage?
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die AAON-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,768 AAON-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 132,62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 091,14 USD wert. Damit wäre die Investition 109,11 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von AAON betrug jüngst 10,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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