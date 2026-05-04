NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die AAON-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 99,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AAON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,634 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AAON-Papiers auf 93,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 418,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,82 Prozent verringert.

Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at