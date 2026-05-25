AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Rentable AAON-Investition?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AAON-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das AAON-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,78 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die AAON-Aktie investierten, hätten nun 532,481 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (134,60 USD), wäre die Investition nun 71 671,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 616,72 Prozent gesteigert.
AAON war somit zuletzt am Markt 11,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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