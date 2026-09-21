NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte ein AAON-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in AAON-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das AAON-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 91,56 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,922 AAON-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 76,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 838,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,16 Prozent vermindert.

Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at