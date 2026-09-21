AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Performance im Blick
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte ein AAON-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das AAON-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 91,56 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,922 AAON-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 76,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 838,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,16 Prozent vermindert.
Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAON Inc.
Analysen zu AAON Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AAON Inc.
|77,30
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.