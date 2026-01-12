NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AAON von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in AAON-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die AAON-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AAON-Anteile letztlich bei 122,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AAON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,192 AAON-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 83,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 682,56 USD wert. Mit einer Performance von -31,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für AAON eine Börsenbewertung in Höhe von 6,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at