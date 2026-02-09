AAON Aktie

WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

Profitable AAON-Investition? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AAON von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AAON gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das AAON-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AAON-Anteile 112,77 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AAON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,676 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AAON-Papiers auf 96,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 551,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,49 Prozent verkleinert.

Insgesamt war AAON zuletzt 7,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

AAON Inc. 97,76 1,38% AAON Inc.

