NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Abbott Laboratories-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Abbott Laboratories-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 96,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,314 Abbott Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 110,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 137,07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,71 Prozent.

Der Börsenwert von Abbott Laboratories belief sich jüngst auf 191,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at