NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Abbott Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Abbott Laboratories-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 96,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,033 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Abbott Laboratories-Aktie auf 100,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,85 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Abbott Laboratories belief sich jüngst auf 176,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at