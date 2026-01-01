NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 01.01.2016 wurde die Abbott Laboratories-Aktie via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Abbott Laboratories-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,227 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 125,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278,98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 178,98 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 218,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at